Після травми на "Танцях з зірками": Анастасія Оруджова вийшла на сцену на милицях

Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед першим ефіром "Танців з зірками" отримала важку травму й покинула проєкт у 2 випуску. Та вже через 3 тижні вона повернулась до роботи.

Зірка "Жіночого кварталу" була дуже засмучена тим, що так швидко мусить покинути проєкт. Та схоже, вона вже частково реабілітується після важкої травми й повертається до роботи.

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Анастасія Оруджова вийшла на сцену

Днями артистка взяла участь у зйомках концерту "Жіночого кварталу". Вона вийшла на сцену у яскравому образі – стильному костюмі кольору фуксії. Однак з'явилась перед публікою на милицях.

Та це зовсім не вплинуло на номер Анастасії. Вона виступила з гумористичним монологом про сварки між чоловіками й жінками та отримала бурхливі оплески від глядачів у відповідь.

Поки що Оруджова не може активно рухатися, а тому брати участь у сценках чи танцях. Ймовірно, від рухливих виступів їй доведеться відмовитися на довгий час.

Що відомо про травму Оруджової