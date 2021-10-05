Після травми на "Танцях з зірками": Анастасія Оруджова вийшла на сцену на милицях
Зірка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова перед першим ефіром "Танців з зірками" отримала важку травму й покинула проєкт у 2 випуску. Та вже через 3 тижні вона повернулась до роботи.
Зірка "Жіночого кварталу" була дуже засмучена тим, що так швидко мусить покинути проєкт. Та схоже, вона вже частково реабілітується після важкої травми й повертається до роботи.
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Анастасія Оруджова вийшла на сцену
Днями артистка взяла участь у зйомках концерту "Жіночого кварталу". Вона вийшла на сцену у яскравому образі – стильному костюмі кольору фуксії. Однак з'явилась перед публікою на милицях.
Та це зовсім не вплинуло на номер Анастасії. Вона виступила з гумористичним монологом про сварки між чоловіками й жінками та отримала бурхливі оплески від глядачів у відповідь.
Поки що Оруджова не може активно рухатися, а тому брати участь у сценках чи танцях. Ймовірно, від рухливих виступів їй доведеться відмовитися на довгий час.
Що відомо про травму Оруджової
- На репетиціях до першого прямого ефіру "Танців з зірками" гумористка порвала зв'язку. Через травму коліна лікарі радили дівчині відмовитися від виходу на паркет.
- Все-таки Анастасія станцювала з партнером джайв у першому випуску проєкту. Але після цього її терміново прооперували. Реабілітація, ймовірно, триватиме близько 8 місяців.
- Учасниця була змушена покинути "Танці з зірками". Вона відреагувала на виліт дуже емоційно. Однак Анастасію Оруджову замінила її колега – Олександра Машлятіна.