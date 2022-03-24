Після спроби втечі з України: внук Софії Ротару відзначив день народження

Внук Софії Ротару Анатолій Євдокименко вперше після спроби незаконного перетину кордону під час війни в Україні порушив мовчання у соцмережах. Він відзначив 28-річчя.

23 березня внукові Софії Ротару, яка активно гастролювала в Росії, а тепер молиться за українських військових, виповнилося 28 років. З цієї нагоди він опублікував сторіз в інстаграмі.

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Внук Софії Ротару з'явився в соцмережах

Анатолій Євдокименко відзначив 28-річчя. З цієї нагоди він опублікував в інстаграмі чорно-білу світлину, на якій зображений у модному одягу.



Анатолію Євдокименко виповнилося 28 / Скриншот інстаграм-сторіз Євдокименка

Нагадаємо, 7 березня на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. 8 українців призовного віку намагалися покинути країну на човні. Серед ухилянтів були родичі Софії Ротару – внук і син.

Софія Ротару тривалий час живе й розвиває кар'єру в Росії. Після початку повномасштабної війни, яку Росія почала на території України, вона опублікувала в інстаграмі допис, в якому написала, що любить Україну.