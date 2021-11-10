Після публічної сварки: дружина Костянтина Войтенка зізналася, що пишається ним

Костянтин і Валентина Войтенки зараз переживають складний період у подружньому житті. У сімейний вечір на "Танцях з зірками" дружина актора приїхала підтримати його. Після цього у соцмережах зізналася, що пишається коханим.

Закохані переживають кризу у стосунках, про що неодноразово згадували в прямих ефірах танцювального проєкту. Валентина обурена тим, що особисте життя обговорює вся країна. Та схоже, що кохання перемогло конфлікт, у якому пара перебувала від квітня.

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Валентина Войтенко про чоловіка

10 випуск "Танців з зірками" був присвячений сім'ї. Валентина Войтенко не приїхала, щоб станцювати з чоловіком, однак вона не змогла не підтримати його після такого важливого виступу. Також Валентина приїхала відстояти себе, відстояти свої кордони: "Я пишаюся собою. А також пишаюся Костею".

Войтенко зазначила, що її коханий – закрита людина й не любить говорити про те, скільки всього зараз навалилося на нього.

Паралельно з підготовкою до ефірів "Танців з зірками" чоловік Костянтин знімається в головній роль в серіалі, де має бути в кожній сцені протягом 12-годинної зміни. Також Войтенко є ведучим телешоу, спить по 4 години на добу, вчить нові танці лише ночами, без вихідних.

І не ниє. Він несе відповідальність за свою сім'ю, свої мрії. Це по-чоловічому, по-дорослому. Я захоплююся твоєю працездатністю та переживаю за твоє здоров'я! Але! Знаю, що ти сильний і впораєшся,

– наголосила Валентина.

Текст публікації Валентини Войтенко:

Шах і мат. Чоловіка підтримала, себе відстояла, тему реальних сімейних стосунків, а не ілюзії, в мільйонну аудиторію запустила. Напруження зняли! Еврика!

Неймовірне відчуття, друзі! Не шукати захисників у батьках, чоловікові, хлопцю, подружці чи вчителі. А виховувати цього захисника в собі. І самій відстоювати себе, свої кордони та вибір. Я пишаюся собою.

Також пишаюся Костею. Вибач, але я хочу сказати про це. Мій чоловік – закрита людина й не говорить про це в своєму інстаграмі. Про це не говорять у сюжетах шоу. Але! Костя витримує зараз божевільне навантаження. Паралельно з участю в "Танцях з зірками" він знімається в головній ролі в серіалі (а це робота в кожній сцені протягом 12-годинної зміни), веде телешоу, спить по 4 години, вчить нові танці лише ночами! Без вихідних!

І не ниє, незважаючи на часті коментарі про нього в соціальних мережах. Він несе відповідальність за свою сім'ю, свої мрії. І це по-чоловічому і по-дорослому. Я захоплююся твоєю працездатністю та переживаю за твоє здоров'я. Але! Знаю, що ти сильний і впораєшся.

І ще. Об'єктивно. З повагою до кожного учасника та учасниці шоу. Якщо забрати всі блискітки і метафан. Костя танцює найкраще.

Костя та Рокса – найнеординарніша пара за всі сезони шоу. Вони кинули виклик соціальним рамкам, стандартам. Боже! Та де вони в реальному житті!? В реальному житті стандартів немає. Стандарт лише знищує нашу з вами психіку. Ми всі різні, нестандартні, худі, товсті, маленькі, високі. І це робить нас прекрасними! Я бажаю Кості та Роксі перемоги!