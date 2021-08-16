Після повернення до Києва: Настя Каменських продовжує публікувати фото з Хорватії

Популярна артистка Настя Каменських після літньої відпустки вже повернулася до роботи, проте продовжує публікувати світлини з сонячної Хорватії. Виконавиця показала ніжний пляжний образ, в якому сфотографувалася на яхті.

Цього літа в перерві між гастролями Настя Каменських з сім'єю та друзями відпочила в Хорватії. Вона часто публікувала фото з відпочинку й хизувалася новими літніми образами.

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Літній look Насті Каменських

Виконавиця оприлюднила нові фото, які зробила на розкішній яхті. Зірка обожнює відпочинок на морі, тому часто орендує транспорт для водних прогулянок. Настя постала перед камерою в ніжно-жовтому купальнику з квітковим принтом на зав'язках. Поверх одягнула легке блакитне парео, що застібалося на ґудзики.

Серед аксесуарів пляжний look NK довершили лаконічні сережки та ланцюжки. Волосся Каменських вклала у фірмові локони, а на обличчя не наносила косметику. Артистка не соромиться показувати, як виглядає без макіяжу, тому в стрічці її інстаграм-профілю часто можна побачити подібні знімки.

Життя – не життя, якщо ти не кайфуєш. Роби все, щоб насолоджуватися ним,

– написала NK під фото.



Настя Каменських в купальнику і парео в Хорватії / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у купальнику та парео в Хорватії / Фото з інстаграму NK

Образи Насті Каменських у Хорватії

На відпочинку знаменитість публікувала фото не лише в купальниках, а й у вишуканому вбранні, яке обирала для прогулянок. Каменських разом із найріднішими вивчала хорватські красоти у: