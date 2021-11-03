Після повернення до Києва: MamaRika показала нове фото 3-місячного сина

Українська співачка MamaRika разом із чоловіком Сергієм Середою та сином Давидом повернулася до Києва. Малюкові виповнилося 3 місяці й з цієї нагоди артистка оприлюднила його нове фото.

MamaRika (справжнє ім'я – Анастасія Кочетова) 3 місяці тому вперше стала мамою. Зірка народжувала в Києві, однак після пологів повернулася в Одесу, де проживала всю вагітність.

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Тепер артистка прийняла рішення повернутися в столицю. Пояснила це тим, що тут простіше розвивати кар'єру співачки.

Нове фото сина MamaRika

Та виконавиця продовжує більшість часу приділяти малюку. У своєму інстаграмі Анастасія опублікувала фото, яке зробила з нагоди маленького свята. 3 листопада Давидові виповнилося 3 місяці.

Хлопчик лежав на блакитній білизні. Зіркова матуся одягнула його в красивий костюмчик зі зворушливим написом I love mу mom. Поруч з Давидом була красива іграшка. Хоча Анастасія поділилася світлиною, однак обличчя сина вона все ще приховує від публіки.



Син MamaRika та Сергія Середи / Фото з інстаграму співачки

Текст публікації MamaRika:

Нам виповнилося 3 місяці. Цей мій улюблений мужичок-кабачок, який на фото, вже:

важить 7 кілограмів (апетит від мами);

досить впевнено тримає головку, крутить нею;

з цікавістю розглядає світ;

копіює наші гримаси і це дуже смішно;

танцює під улюблені мелодії;

виростає зі всіх костюмчиків і ми просто не встигаємо оновлювати гардероб;

говорить "агу" та "уауа";

"заходиться" від сміху, інколи навіть усі всі.

Ми з Сергійовичем за одну його усмішку готові все віддати, прихилити світ. Все для того, щоб він був здоровим і щасливим. Напевно, це і є щастя. Любимо тебе, синку!