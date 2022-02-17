Після політичного скандалу: хто повинен їхати на Євробачення від України

Поки Україна чекає на остаточне рішення Суспільного про те, хто представлятиме Україну на Євробаченні у 2022 році, пропонуємо вам самим проголосувати за свого фаворита. Цікаво, кого українців вважають гідним претендентом після дискваліфікації Alina Pash.

Напередодні, 16 лютого, Alina Pash заявила, що йде з конкурсу, бо не хоче бути причетною до скандалу, і майже водночас з тим Суспільне оприлюднило заяву, що дискваліфіковує артистку з шоу. Тому невідомо, хто перший вирішив змінити учасника – Alina піти сама, чи її попросили в оргкомітеті.

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Проте зараз українці очікують на остаточні заяви від Суспільного, які мають оголосити 18 лютого. Тоді визначиться доля нового претендента від України. Згідно з правилами, участь у міжнародному шоу повинна перейти до "срібного призера", у цьому випадку, гурту Kalush Orchestra, якщо вони погодяться на це. Якщо ні, то до володаря третього місця – співака Wellboy, і так далі. Не виключена можливість й того, що ніхто не поїде від України, як це сталось у 2019 році після дискваліфікації скандальної MARUV.

24 канал пропонує вам визначити власного претендента на участь від України у Євробаченні-2022.