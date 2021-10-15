Після переїзду з Києва: MamaRika з чоловіком і 2-місячним сином переїде з Одеси

Українська співачка MamaRika на початку року переїхала з Києва до Одеси. Однак тепер вона прийняла рішення знову переїхати й повернутися до Києва.

Відома українська співачка MamaRika разом з чоловіком та 2-місячним сином Давідом планує переїжджати до Києва. Цікаво, що на початку 2021 року зірка вже влаштовувала переїзд.

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MamaRika переїде з Одеси

Виконавиця повідомила, що наприкінці жовтня планує переїзд з чоловіком Сергієм та 2-місячним сином. Зірка покине Одесу та відправиться до Києва.

Таке рішення MamaRika пояснила тим, що вона планує відновлювати роботу над своєю кар'єрою. В Києві працювати у музичній індустрії буде значно легше, ніж в Одесі.

Артистка додала, що вона з чоловіком не купляла будинок ні в Одесі, ні в Києві, щоб мати можливість спокійно покидати місця, коли на те прийде час. З переїздом сім'ї допомагатимуть батьки.

Всі будинки, в яких ми жили, ми винаймали. Це дає змогу не бути прив'язаним до місця. Але своє житло в планах, само собою,

– поділилась MamaRika.



MamaRika про переїзд / Фото з інстаграм-сторіз



MamaRika про переїзд / Фото з інстаграм-сторіз

Перший переїзд MamaRika