Відома українська співачка MamaRika разом з чоловіком та 2-місячним сином Давідом планує переїжджати до Києва. Цікаво, що на початку 2021 року зірка вже влаштовувала переїзд.
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MamaRika переїде з Одеси
Виконавиця повідомила, що наприкінці жовтня планує переїзд з чоловіком Сергієм та 2-місячним сином. Зірка покине Одесу та відправиться до Києва.
Таке рішення MamaRika пояснила тим, що вона планує відновлювати роботу над своєю кар'єрою. В Києві працювати у музичній індустрії буде значно легше, ніж в Одесі.
Артистка додала, що вона з чоловіком не купляла будинок ні в Одесі, ні в Києві, щоб мати можливість спокійно покидати місця, коли на те прийде час. З переїздом сім'ї допомагатимуть батьки.
Всі будинки, в яких ми жили, ми винаймали. Це дає змогу не бути прив'язаним до місця. Але своє житло в планах, само собою,
– поділилась MamaRika.
MamaRika про переїзд / Фото з інстаграм-сторіз
MamaRika про переїзд / Фото з інстаграм-сторіз
Перший переїзд MamaRika
- У січні цього року співачка повідомила, що вирішила переїхати з Києва на батьківщину чоловіка — до Одеси.
- Тоді зірка розповідала, що повітря в Одесі набагато краще, аніж у Києві. Важливим критерієм також було те, що на батьківщині Сергія Середи є море.
- Ймовірно, MamaRika переїхала тому, що дізналась про вагітність. Оскільки особливий стан артистки передбачав відмову від гастролей, знаменитість могла вирішити провести час біля узбережжя.