Після перепалки з Потапом: Алан Бадоєв запросив Тіматі пройтися випаленими містами України

Репер Тіматі "наїхав" на Макса Барських за те, що той "усі ці роки жер" з їхньої ложки, а тепер засуджує Росію за війну в Україні. За співака-гастролера спочатку заступився Потап, а тепер і кліпмейкер Алан Бадоєв. Він хоче показати артисту, на що путінські війська перетворили його землю.

Днями співак Максим Барських нарвався на погрози одного з найпопулярніших артистів Росії – Тіматі. Усе через те, що назвав країну-агресорку дірявою. Репер агресивно відповів йому, але за українця тут же заступився Потап. Слідом за ним у перепалку втрутився режисер Алан Бадоєв, який знімав кліпи для половини російського шоу-бізу.

Що цьому передувало Обираєш слабших і ображаєш, – Потап пригрозив Тіматі, який "наїхав" на Макса Барських

Алан Бадоєв запросив Тіматі у випалену окупантами Україну

"Тіматі, твоя риторика зрозуміла, люди загалом звикли до неї після кожного Муз-ТВ. Ти часто висловлюєшся подібним чином, намагаючись відтягнути на себе шматочок уваги. Я не думаю, що це когось дивує. Ти часто ображаєш людей, а потім пишеш з ними дуети. До цього теж ми звикли, гадаю, Філіп Кіркоров це може підтвердити. Це не має значення зараз, і вчора тобі не відповів ні я, ні Максим. З однієї причини – ніколи. Просто ніколи увагою обдаровувати дрібницю", – висловився режисер.

У нас гинуть люди, Тіматі, і наші міста руйнують. І лише в цьому суть. І я знаю, що настане час, і я запрошу тебе до України. Просто пройтися по тому, що залишилося, щоб ти подивився в очі людей,

– запропонував Алан Бадоєв.

Алан Бадоєв запросив Тіматі в Україну / Відео з інстаграму кліпмейкера

Нагадаємо, Потапу та Максу Барських, які на весь світ розповідають правду про агресію Росії в Україні, надходили погрози. З російських номерів їм писали: "Ми тебе знайшли. Чекай гостей". Однак артистів не залякати, вони зухвало відповідають усім, хто вірить путінській пропаганді.

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