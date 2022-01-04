Після Мальдівів: Іванна Онуфрійчук відпочиває з сім'єю у Франції

4 січня 2022 , 11:57
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Іванни Онуфрійчук

Майже одразу після медового місяця на Мальдівах Іванна Онуфрійчук відправилась на інший курорт. Разом з сім'єю вона проводить час у Франції.

Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, як проводить новорічні канікули.

Читайте також Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочивають у Яремче: колоритні фото

Іванна Онуфрійчук у Франції

Телеведуча зустріла Новий рік у Києві разом з чоловіком Алмазом. Однак вже 1 січня зірка гайнула разом з родиною до Франції. Там вона відпочиває на гірськолижному курорті.

Іванна Онуфрійчук показала спільні кадри з сім'єю та романтичні фото з чоловіком на лижах на тлі дивовижних пейзажів.

Сім’я. Гори. Сонце. Лижі. Ідеальний початок 2022!
– поділилась телезірка.

Іванна Онуфрійчук з сім'єю у Франції / Фото з інстаграму ведучої

 

 

Зазначимо, до Нового року ведуча проводила час на Мальдівах разом з чоловіком. Для подружжя це особливе місце, адже там вони зіграли весілля вперше. Вже в офіційному статусі чоловіка та дружини пара відпочивала у райському куточку.

Шанувальники поділилися враженнями від нових світлин Іванни Онуфрійчук:

  • "Такі пейзажі викликають захоплення";
  • "Казково красиво. Гарного відпочинку!";
  • "Іванко, круто";
  • "Який крутий лижний костюм, це мрія";
  • "Ви така красива";
  • "Клас! Всі такі позитивні. Гори Вашій сім’ї дуже личать";
  • "Такі сонячні! І ти, як завжди, красуня".
Автор: Марія Касій