Після Мальдівів: Іванна Онуфрійчук відпочиває з сім'єю у Франції
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
Майже одразу після медового місяця на Мальдівах Іванна Онуфрійчук відправилась на інший курорт. Разом з сім'єю вона проводить час у Франції.
Відома українська телеведуча Іванна Онуфрійчук поділилась з шанувальниками новими фото. Вона показала, як проводить новорічні канікули.
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Іванна Онуфрійчук у Франції
Телеведуча зустріла Новий рік у Києві разом з чоловіком Алмазом. Однак вже 1 січня зірка гайнула разом з родиною до Франції. Там вона відпочиває на гірськолижному курорті.
Іванна Онуфрійчук показала спільні кадри з сім'єю та романтичні фото з чоловіком на лижах на тлі дивовижних пейзажів.
Сім’я. Гори. Сонце. Лижі. Ідеальний початок 2022!
– поділилась телезірка.
Іванна Онуфрійчук з сім'єю у Франції / Фото з інстаграму ведучої
Зазначимо, до Нового року ведуча проводила час на Мальдівах разом з чоловіком. Для подружжя це особливе місце, адже там вони зіграли весілля вперше. Вже в офіційному статусі чоловіка та дружини пара відпочивала у райському куточку.
Шанувальники поділилися враженнями від нових світлин Іванни Онуфрійчук:
- "Такі пейзажі викликають захоплення";
- "Казково красиво. Гарного відпочинку!";
- "Іванко, круто";
- "Який крутий лижний костюм, це мрія";
- "Ви така красива";
- "Клас! Всі такі позитивні. Гори Вашій сім’ї дуже личать";
- "Такі сонячні! І ти, як завжди, красуня".