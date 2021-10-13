Після казкового весілля: Лілі Коллінз та Чарлі Макдавелл провели медовий місяць у Скандинавії
Джерело:інстаграм Лілі Коллінз
Місяць тому зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вийшла заміж за американського режисера Чарлі Макдавелла. Після весілля новоспечене подружжя провело час у Норвегії та Швеції.
Медовий місяць британської акторки та американського режисера пройшов не на Мальдівах чи Балі, а в Скандинавії. Чарівними фото з відпустки зірка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі.
Дивіться також Анджеліну Джолі заскочили на побаченні з колишнім чоловіком
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла
Знаменитості побували у Лапландії й на Лофотенських островах в Норвегії. Краєвиди тих місць, очевидно, були не згірш за блакитне море та золотистий пісок.
Лілі та Чарлі не тільки захоплювалися красою природи, але й займалися різноманітними активностями: каталися на човнах в місцевих озерах і ловили рибу. Замість 5-зіркових готелів новоспечене подружжя обирало будиночки на деревах.
Наш скандинавський медовий місяць, можливо, і закінчився, але пригоди безумовно тривають. Важко уявити більш яскраву і чарівну подорож, ніж нашу першу подорож як чоловіка і дружини,
– поділилась Коллінз.
"Це найкращий спосіб офіційно почати наше спільне життя. Немає нікого, з ким би ще могла стільки літати й стільки долати доріг. Вип'ємо за те, щоб попереду було ще багато яскравих подій", – додала вона.
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки
Медовий місяць Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелла / Фото з інстаграму зірки
Весілля знаменитостей
- Заручини Коллінз та Макдавелла відбулись у вересні 2020 року. Кінорежисер романтично освідчився у коханні серед гір. Зірка "Емілі в Парижі" та "З любов'ю, Розі" не очікувала пропозиції, але була неймовірно щасливою та продемонструвала каблучку.
- Церемонія шлюбу закоханих відбулась так само у лісовій місцевості й нагадувала казку. Весілля пройшло 4 вересня 2021 року в Колорадо. Закохана пара позувала на тлі водоспаду та під деревами.
- Наречена позувала в елегантній білосніжній сукні на довгий рукав з мереживом, недовгим шлейфом та фатою-накидкою, як в Білосніжки. Вбрання для акторки створив американський бренд Ralph Lauren.