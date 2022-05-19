"Після двомісячної розлуки": Юрій Ткач розчулив відео зустрічі з дружиною і донькою

Український актор і гуморист Юрій Ткач вперше за 2 місяці зустрівся з сім'єю. Відео їхньої зустрічі зворушило мережу.

Під час війни сім'я гумориста й актора Юрія Ткача жила в Болгарії. Та днями повернулась до України, щоб зустрітись.

Дивіться також Мені дуже соромно, – друг Зеленського Ласточкін розкаявся за зйомки в Росії

Юрій Ткач зустрівся з сім'єю

Актор опублікував зворушливе відео возз'єднання сім'ї в інстаграмі. Ймовірно, Юрій Ткач зустрівся з дружиною в Чернівцях.

Зустріч після двомісячної розлуки. Два дні разом і знову розтавання на невизначений час. Бережіть своїх близьких! Люблю вас, мої дівчатка,

– написав актор.

"Вперше для нас була розлука довжиною у два місяці. Зараз зустріч. Тільки на два дні. І знову розлука, тепер не так довго, але все ж таки. Я дуже люблю тебе мій Ткач. І хочу, щоб ти завжди пам'ятав, без тебе не хочу, не можу, не буду", – поділилась його дружина.

Юрій Ткач зустрівся з сім'єю: дивіться відео

Реакція мережі

, така сама зворушлива зустріч відбулась у сім'ї Нікіти Добриніна, що обороняв Київ у теробороні, й Даші Квіткової. Чоловік влаштував коханій та синові сюрприз, приїхавши до Тернополя. Тепер зіркова сім'я перебралась до столиці.

Відео возз'єднання сім'ї розчулило мережу. Під роликом безліч коментарів: