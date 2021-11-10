На початку 2000-х шоу-балет Rumbero's, учасником якого є Амадор Лопес, був відомий у всіх країнах СНД. Однак венесуельський танцівник обрав для життя Україну. У Києві він мешкає понад 20 років, і навіть перевіз до столиці маму, але громадянство отримав лише нещодавно.

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Я домігся, я отримав українське громадянство. Так, можна мене привітати, ще один справжній українець буде,

– з гумором поділився Амадор Лопес.

Він зізнався, що зірковий статус і впізнаваність аж ніяк не пришвидшили процес. Амадор Лопес, як і всі іноземці, складав іспит на знання державної мови. До відповідального екзамену танцівник нібито готувався цілий місяць.

"Я склав екзамен з української мови. Не на "відмінно", зрозуміло, але склав", – розповів хореограф.

Амадор Лопес / Фото з інстаграму танцівника

Однак тяганина з громадянством досі незавершена. Упродовж наступних двох років Амадору Лопесу необхідно відмовитися від венесуельського паспорта, але зробити це ой як непросто. Найближче посольство в Москві, та й те не працює через пандемію. Відтак артиста не раз депортували з аеропорту.

"Я зараз і не венесуелець, і не українець, тобто хто я – незрозуміло. Я живу в Україні, я хочу бути українцем і не маю таких повноважень", – скаржиться Лопес.