Пішов з життя під час зйомок "Індіани Джонса": помер оператор голлівудських фільмів Нік Купак

5 листопада 2021 , 14:20
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Джерело:

NY Post

Голлівуд сколихнула нова сумна звістка – помер талановитий кінооператор Нік Купак, який працював над багатьма видатними й популярними стрічками. Чоловікові на момент смерті було 54 роки.

Останньою роботою Ніка Купака стала п'ята частина легендарного блокбастера "Пригоди Індіани Джонса", яку знімають у Марокко. Відомо, що чоловік лиш прилетів на зйомки фільму й через декілька днів інші члени знімальної групи знайшли його тіло у готельному номері.

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Хоч всіх деталей відходу у вічність Ніка Купака не розголошують, відомо, що оператор помер "природною смертю".


Під час зйомок "Індіани Джонса" помер оператор / Фото NY Post

Ніка Купака вважали ветераном кіноіндустрії й висококваліфікованим професіоналом своєї справи. Оператор долучався до знімання таких кінострічок:

  • "Гаррі Поттер";
  • "Парк Юрського періоду";
  • "Зоряні війни".
Нагадаємо, нещодавно у Голлівуді трапилась трагедія – актор Алек Болдуїн на зйомках вестерну "Іржа" вистрілив із реквізитного пістолета, у якому виявились справжні патрони.
Чоловік поцілив в українську операторку Галину Гатчінс і режисера Джоела Соуза. Їх двох одразу доставили у лікарню, де Галина померла від важких травм. 
Автор: Андріана Будиш