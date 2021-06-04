На новому фото зваблива Демі Роуз одягнула лише бежеві трусики, що підкреслювали її сідниці та зону бікіні, а також молочний топ на зав'язках та з рукавами, який вона рекламувала для фото. Він ледь прикривав пишні груди зірки, що виглядали із майки.

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Сексапільна Демі Роуз



Спокуслива Демі Роуз / Фото з інстаграму моделі

Її довге волосся було розпущеним та мало легкі хвилі, а обличчя – підкреслене ніжним денним макіяжем. У мережі її вже назвали "русалкою" у такому світлому та легкому образі.

"Королева затишку", – лаконічно підписала фото Демі. Фотосесія для бренду топу Pretty Little Thing відбувалась у готельному номері.



Демі Роуз випнула пишні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз

Варто додати, що днем раніше знаменитість публікувала ще один відвертий образ від того ж бренду одягу, примірявши лавандовий светр з глибоким декольте.