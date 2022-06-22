"Пишаюсь тобою кожен день": дружина Притули зворушила привітанням чоловіка з 41-річчям

Дружина Сергія Притули звернулась до чоловіка у його день народження. Вона привітала його та опублікувала архівні сімейні фото.

У середу, 22 червня, телеведучий та волонтер Сергій Притула святкує день народження. Йому виповнився 41 рік, тож у бік знаменитості лунають привітання.

Зверніть увагу Сергій Притула у свій день народження оголосив про збір коштів на "Байрактари" для ЗСУ

Дружина Сергія Притули зворушливо привітала його

В інстаграмі Сергія Притулу привітала і його дружина Катерина. Вона поділилась зворушливим дописом, в якому звернулась до чоловіка.

Сергійко, любий! Дуже-дуже хочу, щоб все це швидше закінчилось, щоб ти, як на цьому фото, міг пройтись по Хрещатику з посмішкою, міцно тримаючи всіх своїх діточок за руку. Знаю, як тобі непросто зараз, але знай: навіть якщо я не поряд, то я тримаю подумки твою руку! Завжди!

– написала Катерина Притула.

"Ти – сталь, ти – криця, ти – моща! Пишаюсь тобою кожний день, кожну хвилину, бо ти кожну мить робиш нашу країну ближче до Перемоги! З Днем народження, мій всесвіт! Дякую Богу за тебе кожен день! Люблю", – завершила привітання зіркова дружина.

Також Катерина Притула опублікувала архівні сімейні фото, які зворушили мережу й зібрали безліч вподобань та коментарів з привітаннями.



Сергій Притула з сім'єю / Фото з інстаграму Катерини Притули



Сергій Притула з сім'єю / Фото з інстаграму Катерини Притули

На чуттєве привітання відреагував сам іменинник. "Цьомаю тебе, мій сонячний сімейний "байрактарчик"! Дякую за твою любов", – написав Сергій Притула.

Нагадаємо, у свій день народження Сергій Притула просить не пафосних привітань чи подарунків, а пожертвувань його фонду. Він оголосив збір коштів на покупку трьох "Байрактарів" для ЗСУ – до кінця тижня волонтер хоче зібрати 500 мільйонів гривень. Іменинник також просить поширювати інформацію в мережах. Якщо ви також хочете приєднатися до збору коштів на "Байрактари", то обирайте зручний спосіб задонатити за посиланням.