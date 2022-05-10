Пісень немає, – Артем Пивоваров зізнався, як помстився артистам-мовчунам з Росії
Джерело:"Ранок з Україною"
Український музикант Артем Пивоваров писав пісні для багатьох артистів, у тому числі з Росії. Однак співати їх зірки-мовчуни більше не будуть, адже він як сонграйтер забрав усі права.
30-річний Артем Пивоваров не приховує, що мав багато друзів з російського шоу-бізу, але, схоже, ніхто його не підтримав. Ані Мот, у дуеті з яким співав "Муссоны", ані Філіп Кіркоров, ані Діма Білан, котрим писав треки "Романы", "Полуночное такси".
Читайте також Артем Пивоваров розповів про рідних, які залишились в окупації: "Не можу тримати зв'язок"
Артем Пивоваров про колег з Росії
"Мене дуже сильно обурили колеги, з якими я працював, товаришував, створював музику. Наприклад, такий персонаж як Мот. Я був дуже здивований", – зізнався артист.
Я ні з ким не спілкувався. Більше того, ми забрали всі права, і взагалі наших пісень там немає тепер,
– оголосив Артем Пивоваров.
Нагадаємо, що через війну з музичного ринку Росії пішов не лише Пивоваров:
- лейбл Івана Дорна Masterskaya закрив музичний каталог для Росії та Білорусі, а співпрацю з росіянами – брендами, партнерами та артистами – припинив ще 24 лютого;
- співак Макс Барських заборонив використовувати свою музику на Росії. Його пісень не буде ані на радіо, ані на телеканалах, ані у фільмах, ані в серіалах, де вони звучали як саундтреки. Відповідно, роялті теж.