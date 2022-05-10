Пісень немає, – Артем Пивоваров зізнався, як помстився артистам-мовчунам з Росії

Український музикант Артем Пивоваров писав пісні для багатьох артистів, у тому числі з Росії. Однак співати їх зірки-мовчуни більше не будуть, адже він як сонграйтер забрав усі права.

30-річний Артем Пивоваров не приховує, що мав багато друзів з російського шоу-бізу, але, схоже, ніхто його не підтримав. Ані Мот, у дуеті з яким співав "Муссоны", ані Філіп Кіркоров, ані Діма Білан, котрим писав треки "Романы", "Полуночное такси".

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Артем Пивоваров про колег з Росії

"Мене дуже сильно обурили колеги, з якими я працював, товаришував, створював музику. Наприклад, такий персонаж як Мот. Я був дуже здивований", – зізнався артист.

Я ні з ким не спілкувався. Більше того, ми забрали всі права, і взагалі наших пісень там немає тепер,

– оголосив Артем Пивоваров.

Нагадаємо, що через війну з музичного ринку Росії пішов не лише Пивоваров: