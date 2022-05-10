30-летний Артем Пивоваров не скрывает, что у него было много друзей из российского шоу-биза, но, похоже, никто его не поддержал. Ни Мот, в дуэте с которым пел "Муссоны", ни Филипп Киркоров, ни Дима Билан, которым писал треки "Романы", "Полуночное такси".

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Артем Пивоваров о коллегах из России

"Меня очень сильно возмутили коллеги, с которыми я работал, дружил, создавал музыку. Например, такой персонаж как Мот. Я был очень удивлен", – признался артист.

Я ни с кем не общался. Более того, мы забрали все права, и вообще наших песен там нет теперь,

– объявил Артем Пивоваров.

Напомним, что из-за войны с музыкального рынка России ушел не только Пивоваров: