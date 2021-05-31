Писав 7 років: гурт PANCHYSHYN презентував кліп на пісню-спогад "Минає день"

Український гурт PANCHYSHYN підкорив аудиторію новою піснею та кліпом на неї. Цієї весни музиканти хотіли потішити прихильників особливим треком "Минає день".

Лідера гурту Остапа Панчишина пісня "Минає день" не покидала кілька років. Автор довгий час не видавав цей матеріал, але музика перемогла. Сьогодні трек вже може почути вся країна. Ролик опублікували на ютуб-каналі групи.

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PANCHYSHYN випустив кліп на пісню "Минає день"

Будова самої композиції дуже нетипова, адже приспіви в пісні відсутні. Та все це невипадково.

Адже ця пісня, як і саме життя – звучить без пауз та повторів, коли гармонія моменту породжує сама себе. У цій пісні, як і у житті, закінчується навіть найкрасивіша історія. І закінчується вона без образ – лише з вдячністю за прожиті моменти щастя!

– повідомляє гурт.

Окрім самої композиції, захоплює й відеоробота до треку. Кадри дуже ніжні, легкі та романтичні, виконані в одних відтінках. В один момент зйомка проходила навіть під водою, що додає ролику особливої атмосфери.



Кадр з кліпу / Фото пресслужба

Режисером кліпу став Валерій Погонський. Він захотів підкреслити необхідність цінувати кожну хвилину щастя, тому що воно, на жаль, завжди обмежується часом.

В нашому світі немає нічого вічного, але ми живемо зараз, а не потім... завжди цінуйте те, що маєте!

– прокоментував режисер.

PANCHYSHYN – "Минає день": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники залишилися задоволені новою роботою гурту PANCHYSHYN. Всього лише за день кліп набрав понад 70 тисяч переглядів та безліч позитивних коментарів: