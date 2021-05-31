Лидера группы Остапа Панчишина песня "Минає день" не покидала несколько лет. Автор долгое время не выдавал этот материал, но музыка победила. Сегодня трек уже может услышать вся страна. Ролик опубликовали на ютуб-канале группы.

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PANCHYSHYN выпустил клип на песню "Минає день"

Строение самой композиции очень нетипичное, ведь припевы в песне отсутствуют. Но все это не случайно.

Ведь эта песня, как и сама жизнь – звучит без пауз и повторов, когда гармония момента порождает сама себя. В этой песне, как и в жизни, заканчивается даже самая красивая история. И заканчивается она без обид – только с благодарностью за прожитые моменты счастья!

– сообщает группа.

Кроме самой композиции, восхищает и видеоработа к треку. Кадры очень нежные, легкие и романтичные, выполненные в одних оттенках. В один момент съемка проходила даже под водой, что придает ролику особую атмосферу.



Кадр из клипа / Фото пресс-служба

Режиссером клипа стал Валерий Погонский. Он захотел подчеркнуть необходимость ценить каждую минуту счастья, потому что оно, к сожалению, всегда ограничивается временем.

В нашем мире нет ничего вечного, но мы живем сейчас, а не потом... всегда цените то, что имеете!

– прокомментировал режиссер.

PANCHYSHYN – "Минає день": смотрите видео онлайн

Реакция сети

Поклонники остались довольны новой работой группы PANCHYSHYN. Всего лишь за день клип набрал более 70 тысяч просмотров и множество положительных комментариев: