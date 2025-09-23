Він прокоментував подружнє життя та розповів про ревнощі у стосунках з дружиною. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на новий випуск шоу "Тур зірками", який вийшов на ютуб-каналі Радіо-Люкс.

Пилип зазначив, що їхні стосунки з коханою "розквітли як хороше вино".

Можна дати належне тим людям, які знаходять одне одного в цьому світі, в цьому жорсткому, ще й воєнному стані й виживають разом. Тому тримаємось допоки є сила,

– наголосив співак.

Також Коляденко молодший прокоментував тему ревнощів у їхніх стосунках. Він зізнався, що точно не знає, чи дружина справді його ревнує до фанів, але додав, що вона ставиться до його спілкування з шанувальниками з розумінням.

Дуже багато прихильників і багато хто пише мені повідомлення. Я ще з тих людей, які відповідають, тому "добиваю" цим дружину. Phil it об'єднує неймовірно глибоких інтелектуалів, які відчувають, які надихаються нашою творчістю і тим паче надихають нас потім. В цьому є найбільша цінність. І я думаю, що вона мене пробачає,

– поділився виконавець.

Нагадаємо, в шоу "Смачно та Душевно з Разміком" Пилип розповів, що вони з коханою одружилися під час COVID-19. Тоді пара влаштувала камерне весілля і більш грандіозно святкувати не планує.

Як Пилип Коляденко познайомився з майбутньою дружиною?