Акторка вперше розповіла подробиці про цей інцидент. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на видання OBOZ.UA.

Нещодавно в Івано-Франківському драмтеатрі відбулася вистава "Гуцулка Ксеня", Ольга Комановська зіграла в ній роль Зюзі. Її партнером був актор Микола Сливчук.

Значить, я кладу його руки собі на груди, він позаду мене, ми в розпалі, і мої слова це: "Щось так мене розриває зсередини!". У цей момент проходять глядачі, і я натомість видаю: "Щось так довго ви ходите!". Хотілося і розсмішити, і не образити, і зробити зауваження – тому так "вистрілило", що й сама не очікувала,

– зазначила Ольга.

Як глядачі відреагували на імпровізацію Комановської?

Така реакція розсмішила публіку та розважила користувачів у соцмережах. Як підкреслила акторка, глядачам цей момент під час вистави дуже сподобався, бо вони відчули справжність. Вже через декілька секунд Комановська повернулася до образу і продовжила виставу.

Як відомо, момент, який згодом завірусився в мережі, встигла зняти блогерка Яна Варварук. Про це зазначено на сторінці самої акторки.

Чому глядачі виходили із залу?

Як виявилося, після вистави Ользі написав чоловік із вибаченнями. Так з'ясувалося, що в нього були вагомі причини, щоб покинути ненадовго виставу – дитина хотіла їсти.

Я йому відповіла: "Зате ми зараз із вами у всіх пабліках!". Та все ж закликала його так більше не робити,

– зазначила акторка.

Зауважимо, ролик з театру дуже швидко завірусився в мережі. На офіційному тікток-акаунті BBC він зібрав вже понад 2,7 мільйона переглядів та сто тисяч лайків.