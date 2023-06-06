Намагаються знищити, – Світлана Тарабарова різко відповіла окупантам за підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни цинічно підірвали Каховську ГЕС. Зараз на правобережжі Херсонщини триває евакуація, у небезпеці опинилися тисячі українців. Співачка Світлана Тарабарова емоційно відреагувала на трагедію у своєму рідному регіоні.

Український зірковий бомонд з болем реагує на підрив росіянами Каховської ГЕС. Зірки вважають, що у страху перед контрнаступом окупанти йдуть шляхом Гітлера.

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Світлана Тарабарова відреагувала на трагедію

Зірка не могла змовчати про підрив ГЕС, адже вона сама з Херсонщини. Вже не вперше співачка звертається до херсонців, щоб підтримати їх у боротьбі з агресором.

Тарабарова зазначила, що Херсон одним із перших потрапив в окупацію і "на своїй шкурі" пізнав жахи руського міра.

Коли тебе звільнили я плакала від щастя, як плакали сотні тисячі українців. Я плакала після кожного підступного обстрілу… Тепер тебе намагаються знищити, підірвавши Каховську ГЕС,

– заявила Світлана.

Артистка запевнила, що зараз йде евакуація з її рідного Острову… Вона попросила людей не панікувати, щоб безпечно виїхати.

"Ми скоро повернемось. Все відбудуємо… А від Херсона вони можуть отримати тільки першу частину слова! Тому що Херсон – це перш за все люди! Незламні люди", – додала Тарабарова.

Підрив Каховської ГЕС: важливе