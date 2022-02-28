19 лютого Христина Соловій поскаржилася в мережі на те, що російський репер вкрав її пісню "Тримай". Співачка не стала ділитися з ним правами на пісню, втім отримала повідомення від творця ютуб-каналу Влада, на якому розмістили начебто ремікс на пісню "Тримай". Той звернувся до неї з претензіями.

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Після листування з автором каналу, Христина Соловій отримала ще одне повідомлення. Тепер користувач Влад написав їй ще одного розгорнутого листа, в якому зазначив, що "він не держава Росія, а просто росіян і молиться за мир".

Листування Христини Соловій з росіянином

"Мені зараз дуже важко писати і підбирати слова. Наш конфлікт був у творчому плані. Найбільше роздратувало порівнювання нас з Путіним, оскільки ми навіть близько не хочемо стояти з його прізвищем. І те, що я сказав про війну, мав на увазі у творчому плані і багато разів про це заявляв у сторіз. Мені соромно за те, що зараз відбувається. Я проти війни. Для мене Україна – дуже близька країна, і завжди була такою. Я не підтримую те, що робить наш президнт. Я проти цього. Мені боляче про це писати. Якщо образив, пробач мене. Я не держава Росія, я росіянин, я за мир. Я проти всіх політичних ігор. Я молюся за мир. Ні війні", – написав Влад.

У відповідь українська виконавиця написала йому емоційну відповідь та закликала вийти на мітинг.

"Я манала ваші молитви. Піднімай ср*ку і пи*дуй на мітинг. Інакше ти і твій рабський народ такі самі вбивці, як *уйло. Ми ніколи не були і не будемо братами, але ви можете бути людьми хоча б зараз. Перестаньте сцяти і виходьте на вулиці, агромная страна! Зробіть це не заради нас, українців, а заради ваших, котрі пруть на мою землю і провалюються в пекло смердючим барбек’ю. Передай далі своїм, особливо Паші Ізотову. Ми чекаєм", – написала Христина Соловій.



Христина Соловій опублікувала листування з росіянином / Фото з твіттера

Прихильники в мережі зазначили, що Христина зробила все правильно, і нам не потрібні їхні молитви та виправдовування.

"Христина, ви ікона! А кацап, як завжди, ще щось пише і виправдовується";

"Файно йому дала. Ти молодець. Слава Україні";

"Правильні слова";

"Ви – топ";

"Але ж ти гарнюня";

"Христина, ти просто вогонь".



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