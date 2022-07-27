Я себе готую, – експідопічний Дорофєєвої Лазановський натякнув, коли піде воювати
Переможець 11 сезону "Голосу країни" Сергій Лазановський каже, що всерйоз замислюється над тим, щоб вступити до лав ЗСУ. Він готує себе як фізично, так і морально.
В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу 27-річний Сергій Лазановський зізнався, що останні п'ять місяців не лише дає вуличні концерти на підтримку ЗСУ, а й працює над своєю фізичною підготовкою. Він натякнув, що готується в разі чого захищати рідну Івано-Франківщину, адже не знати, "з якого боку ще раз можуть нас вдарити".
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Лазановський з "Голосу країни" про службу в ЗСУ
Звичайно, що така думка була, така думка існує в моїй голові і досі. Зараз готуюся, а там вже побачимо, як буде… Я себе готую фізично і психологічно, це не менш важливо – зберігати холодний розум на війні, тому далі побачимо,
– поділився з нами співак.
Однак від служби в ЗСУ його відмовляють батьки. Вони максимально стримують зіркового сина й кажуть: "Якщо ти підеш на схід зараз, хто нас оборонятиме тут, ми ж не знаємо, що буде завтра". Схоже, Сергій Лазановський до них дослухається й тому не поспішає братися за зброю.Повне інтерв'ю з Сергієм Лазановським читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24".
Він також підтримав зіркових колег, які після 24 лютого змінили фах і пішли в ЗСУ.
Зірковим людям, які зараз знаходяться на передовій, просто сили і терпіння. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо,
– сказав Лазановський в інтерв'ю 24 каналу.
Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео онлайн