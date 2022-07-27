В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу 27-річний Сергій Лазановський зізнався, що останні п'ять місяців не лише дає вуличні концерти на підтримку ЗСУ, а й працює над своєю фізичною підготовкою. Він натякнув, що готується в разі чого захищати рідну Івано-Франківщину, адже не знати, "з якого боку ще раз можуть нас вдарити".

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Лазановський з "Голосу країни" про службу в ЗСУ

Звичайно, що така думка була, така думка існує в моїй голові і досі. Зараз готуюся, а там вже побачимо, як буде… Я себе готую фізично і психологічно, це не менш важливо – зберігати холодний розум на війні, тому далі побачимо,

– поділився з нами співак.

Однак від служби в ЗСУ його відмовляють батьки. Вони максимально стримують зіркового сина й кажуть: "Якщо ти підеш на схід зараз, хто нас оборонятиме тут, ми ж не знаємо, що буде завтра". Схоже, Сергій Лазановський до них дослухається й тому не поспішає братися за зброю.

Він також підтримав зіркових колег, які після 24 лютого змінили фах і пішли в ЗСУ.

Зірковим людям, які зараз знаходяться на передовій, просто сили і терпіння. Я впевнений, що ми обов'язково переможемо,

– сказав Лазановський в інтерв'ю 24 каналу.

Інтерв'ю з Сергієм Лазановським: дивіться відео онлайн