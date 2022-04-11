"Під звуки повітряної тривоги": MELOVIN святкує день народження

Українському співаку MELOVIN виповнилось 25 років. Він зізнався, що не міг би подумати, що святкуватиме день народження під час повітряної тривоги.

Український співак MELOVIN 11 квітня святкує ювілей – йому виповнилось 25 років. Він поділився думками у день народження.

До слова MELOVIN заспівав і зібрав гроші на вечорі пам'яті Паші Лі, який загинув під Ірпенем

MELOVIN виповнилось 25 років

Ніколи не міг подумати, що цей день народження я "святкуватиму" під звуки повітряної тривоги в моїй Україні. Я українець, я одесит! В мене найкрутіші батьки, які є для мене взірцями справедливості, хоробрості, любові до себе та ближнього!

– поділився виконавець.

Артист побажав своїм батькам здоров'я та мирних ночей. Він додав, що підійшов до нової частини книги його життя.

"У попередніх частинах хтось став цілою главою, хтось лише одним абзацом, хтось рядочком, афоризмом або нотаткою, а хтось яскравою "ачепяткой", яка, до речі, також додає свого шарму та сенсу моєму життю! Я дуже вдячний кожному, хто доторкнувся до мого серця. Всім моїм друзям, які поруч! Усім новим знайомствам та зустрічам!" – поділився MELOVIN.

Співак також подякував усім фанатам за привітання й сили, які вони дають. Він звернувся і до ЗСУ, які дають можливість йому спокійно писати ці рядки.

Зіркові дні народження в часи війни