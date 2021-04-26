Під завалами шахти помер переможець "Караоке на Майдані" Дмитро Курасов

Дмитро Курасов, який був учасником програм Х-фактор та "Караоке на Майдані", помер 23 квітня 2021 року. Чоловіку було 29 років. Відомо, що причиною смерті чоловіка став нещасний випадок на шахті, де він працював.

Відомо, що причиною трагедії став обвал у шахті, який виник унаслідок демонтажних робіт. Повідомлялось, що дві людини перебувають під завалами. Після пошуків чоловіків найшли, одного травмованого, а іншого вже, на жаль, без ознак життя. Пізніше сповістили, що загиблий – це 29-річний Дмитро Курасов. У чоловіка залишилось двоє маленьких дітей.

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Скорботну звістку про смерть Дмитра вже прокоментувала його дружина Ірина.

"Я не знаю, коли він спав і відпочивав. Він і на шахті працював, і на весіллях співав та грав, і підробляв, і виступав. Він відмінний друг, чоловік і батько. Був справжнім живчиком. Поспішав все встигнути, як ніби відчував, що рано піде. Ми не можемо повірити у це горе", – розповіла Ірина Курасова.



Помер Дмитро Курасов

Що відомо про Дмитра Курасова

Дмитро Курасов активно займався співочою діяльністю й брав участь у різноманітних вокальних конкурсах України. Музикант виступав у таких шоу як X-Фактор та "Караоке на Майдані", яке потім і виграв. Чоловік не дожив один місяць до свого 30-річчя.