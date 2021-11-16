Найперше 73-річна жінка опублікувала відео у своєму тіктоці, але згодом і залишила в інстаграмі, на який підписано майже пів мільйона людей. У відеоспогадах менеджери Мей показали, як жінці робили макіяж (про українську візажистку ми розповідали раніше), а також як модель приміряла речі українських брендів, сміливо позувала в них у коридорах готелю та відвідувала київські локації. Все відбувалось під головний хіт культового фільму "Красуня" з Джулією Робертс – "Pretty Woman".

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"Спогади одного дня у Києві. Анна Шерман пустувала в цьому відео, опублікувавши його у ТікТок", – написала Мей Маск. Також модель позначила усіх причетних, які допомогали жінці почуватись у Києві якомога комфортніше – розкішний київський готель, візажиста та перукаря з України, представницю книговидавництва Галину Падалко та багатьох інших.

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Фанати залишились враженими від такого грайливого відео та засипали маму Ілона Маска компліментами: