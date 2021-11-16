В первую очередь 73-летняя женщина опубликовала видео в своем тиктоке, но впоследствии и оставила в Инстаграме, на который подписано почти полмиллиона человек. В видеовоспоминаниях менеджеры Мэй показали, как женщине делали макияж (об украинской визажистке мы рассказывали ранее), а также как модель примерила вещи украинских брендов, смело позировала в них в коридорах отеля и посещала киевские локации. Все происходило под главный хит культового фильма "Красотка" с Джулией Робертс – "Pretty Woman".

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"Воспоминания одного дня в Киеве. Анна Шерман пустовала в этом видео, опубликовав его в Тикток", – написала Мэй Маск. Также модель обозначила всех причастных, которые помогали женщине чувствовать себя в Киеве как можно комфортнее – роскошный киевский отель, визажиста и парикмахера из Украины, представительницу книгоиздательства Галину Падалко и многих других.

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Реакция сети

Фанаты остались пораженными от такого игривого видео и засыпали маму Илона Маска комплиментами: