Піаніст з Росії, який служив у армії агресора під час війни, бере участь в українському конкурсі
Джерело:Міжнародний конкурс імені Горовиця
Російський піаніст Станіслав Корчагін бере участь в українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця, який через повномасштабне вторгнення цього року проходить у Женеві. Відомо, що у 2014 – 2015 роках він служив у російській армії.
Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Facebook. Там Корчагін вказаний у числі учасників третього туру. Раніше художник Майдуков відмовився отримувати премію миру Ремарка, бо його хотіли нагородити з росіянкою.
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Зазначається, що у півфіналі українського музичного конкурсу росіянин Корчагін гратиме твори Рахманінова і Чайковського.
Досі на прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.
Музикант та активіст Максим Майборода у соцмережі звернув увагу на те, що піаніст Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної Росією війни в Україні. Відомо, що у 2014 – 2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.
Сергій Корчагін (праворуч) / Фото з соцмереж
Цей полк відроджений особисто Путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка Росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія",
– написав Майборода.
Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики імені Гнесіних.
Українці також знайшли в соцмережах світлини Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.
Сергій Корчагін (праворуч) / Фото з соцмереж
На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.