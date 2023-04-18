Піаніст з Росії, який служив у армії агресора під час війни, бере участь в українському конкурсі

Російський піаніст Станіслав Корчагін бере участь в українському міжнародному музичному конкурсі імені Горовиця, який через повномасштабне вторгнення цього року проходить у Женеві. Відомо, що у 2014 – 2015 роках він служив у російській армії.

Про це повідомляється на офіційній сторінці конкурсу в Facebook. Там Корчагін вказаний у числі учасників третього туру. Раніше художник Майдуков відмовився отримувати премію миру Ремарка, бо його хотіли нагородити з росіянкою.

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Зазначається, що у півфіналі українського музичного конкурсу росіянин Корчагін гратиме твори Рахманінова і Чайковського.

Досі на прохання пояснити ситуацію з потраплянням росіянина на український конкурс Горовиця представники оргкомітету не відповіли.

Музикант та активіст Максим Майборода у соцмережі звернув увагу на те, що піаніст Корчагін служив у російській армії вже під час розв'язаної Росією війни в Україні. Відомо, що у 2014 – 2015 роках він проходив службу в 154-му окремому комендантському преображенському полку.



Сергій Корчагін (праворуч) / Фото з соцмереж

Цей полк відроджений особисто Путіним в 2013 році, за рік до початку вторгнення в Україну. Це візитна картка Росії, обличчя режиму. Полк активно допомагає розвитку угруповання "юнармія",

– написав Майборода.

Він також додав, що Корчагін є викладачем державної російської академії музики імені Гнесіних.

Українці також знайшли в соцмережах світлини Корчагіна у військовій формі та його інтерв'ю, в яких він розповідав про службу.



Сергій Корчагін (праворуч) / Фото з соцмереж

Міжнародний конкурс молодих піаністів ім. Горовиця був заснований у 1995 році. Названий на честь видатного митця і легендарного піаніста Володимира Горовиця, який народився і навчався у Києві. Цьогоріч через війну проходить у Женеві (Швейцарія), фінал має відбутися 21 квітня.

На сайті конкурсу зазначено, що новий формат, згідно з яким конкурс є відкритим для музикантів усіх національностей, схвалений міністром культури та інформаційної політики України Олександром Ткаченком і мером Києва Віталієм Кличком.