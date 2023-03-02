Українським художником Казимира Малевича переназвали у текстах на стінах Стеделек-музею та на офіційному сайті. Нідерландці вказали, що він народився в столиці України Києві, коли місто входило до складу Російської імперії.

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Малевича визнали українським художником

До речі, поляків теж не обділили, адже Казимир Малевич виріс в інтернаціональній сім'ї: його батько був поляком, а мати – українкою.

Ми зараз говоримо так: народився в Україні від батька польського походження,

– йдеться в джерелі.

Зауважимо, що картини Казимира Малевича входять до списку найдорожчих полотен світу. 2018 року його "Супрематичну композицію" продати за рекордні 85,8 мільйона доларів. На той час робота посіла 55 місце у рейтингу найдорожчих картин усіх часів.

Цікаво також, що у грудні 2022 року режисерка Дар'я Онищенко закінчила знімати фільм про життя та творчість художника-авангардиста.

Продюсерка Анна Паленчук пояснювала, що ідея стрічки – розказати світу про українське коріння Казимира Малевича, адже він провів дитинство і творив у Києві, писав і говорив українською мовою, а деякі музеї чомусь називають його росіянином.

У фільмі зіграли Віталій Ажнов, Олександр Рудинський, Ірма Вітовська-Ванца, Марина Кошкіна та інші.