Перед новорічними святами подружжя Осадчої та Горбунова вирішило відпочити від повсякденної метушні та роботи. Для цього закохані полетіли в Італію. А саме тішать кадрами з Риму.

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Образ Каті Осадчої у Римі

Для прогулянки романтичним містом ведуча обрала комфортний і водночас стильний образ. Катя позувала на камеру в затишному oversize светрі персикового кольору. Поверх одягнула стильну чорну куртку. Оскільки на світлинах Осадча зображена не в повний зріст, то не видно, з яким низом вона поєднала таке вбрання.

Волосся знаменитість вклала у локони й зав'язала їх у низький хвіст. На обличчі Катя зробила ледь помітний макіяж, лише трішки вирівнявши тон шкіри.

У мою колекцію заходів сонця. З площі Венеції казковий краєвид,

– написала під фото Осадча.

Катя Осадча в Римі / Фото з інстаграму ведучої

У коментарях прихильники засипали ведучу компліментами: