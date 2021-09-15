Першому альбому "Там, де нас нема" – 23 роки: згадуємо найкращі пісні "Океану Ельзи"
Джерело:інстаграм Святослава Вакарчука
У теплий осінній день, 15 вересня 1998 року, в Україні з'явилась перша платівка ще тоді маловідомого гурту "Океану Ельзи". Фронтмен Святослав Вакарчук зізнається, що досі пам'ятає ті відчуття, коли придбав їхній першим компакт-диск. Пропонуємо трішки поринути в ностальгію та згадати хіти музикантів.
На рахунку львівського гурту "Океан Ельзи" – 9 студійних альбомів та десятки оригінальних синглів. Втім, найбільш значущим в їхній історії Святослав Вакарчук вважає саме перший.
Читайте також Вперше за 3 роки: Христина Соловій презентує новий альбом у Львові
Як сьогодні пам'ятаю ту осінь 1998 року, коли вперше в житті прийшли в магазин подивитись на компакт-диски, на яких вийшов перший альбом молодої групи "Океан Ельзи". Зараз мало хто пам'ятає взагалі, що таке компакт-диск , а тоді це було в новинку для нас, молодих музикантів. І ми були горді від того, що маємо такий мега сучасний носій. А кліп на пісню "Там, де нас нема" так і є моїм одним з найулюбленіших,
– зізнався Вакарчук.
Варто додати, що склад гурту за останні 27 років часто змінювався, тому фронтмен відзначив найперших музикантів "Океану Ельзи": Віталія Климова, Дениса Глініна, Павла Гудімова, Юрія Хусточку та Валерія Тверського. Чоловік також опублікував в мережу пару архівних фото з початку їхньої кар'єри.
Обкладинка першого альбому "Океану Ельзи" – "Там, де нас нема" / Архівне фото з інстаграму Вакарчука
Молодий Святослав Вакарчук / Архівне фото з інстаграму співака
Пісні з альбому
У перший альбом "ОЕ" "Там, де нас нема" увійшло 15 пісень:
- "Новий день"
- "Там, де нас нема"
- "Голос твій"
- "Позич мені сонце"
- "Тадж-махал"
- "Сумна мелодія"
- "Поїзд "Чужа любов"
- "Йду на дно"
- "Вісім"
- "Ластівка з мого міста"
- "Ти забула давно"
- "Long Time Ago"
- "Колискова вітру"
- "Годі вже"
- "Там, де нас нема (remix)"
Деякі з них пропонуємо вам послухати.
Океан Ельзи – Там, де нас нема: дивитись відео онлайн
Океан Ельзи – Позич мені сонце: дивитись відео онлайн
Океан Ельзи – Сумна мелодія: дивитись відео онлайн
Океан Ельзи – Ластівка з мого міста: дивитись відео онлайн
Океан Ельзи – Колискова вітру: дивитись відео онлайн