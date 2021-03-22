Перший поцілунок на проєкті "Холостяк": що відомо про Юлю "Зайку", яка покорила серце Михайла

У 3 випуску романтичного реаліті-шоу "Холостяк" відбувся перший поцілунок 11 сезону. Михайло Заливако не приховував почуттів під час спілкування з Юлею "Зайкою" і поцілував її. Дівчина зізналася, що дуже сумувала. Вона не хотіла відпускати Михайла до інших учасниць. Що відомо про красуню, яка першою покорила серце головного "Холостяка" країни – читайте у матеріалі.

Перший поцілунок на "Холостяку" спричинив справжній фурор в мережі. Юлія проявила ініціативу індивідуального спілкування з Михайлом, яке закінчилося довгим поцілунком та бажаною трояндою. Все, що відомо про Юлію Бельченко – читайте далі на Showbiz 24.

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Біографія Юлії та робота на заводі

27-річна дівчина родом з Києва. Її батьком помер, а мама Ірина – вчителька молодших класів. Юля закінчила бакалаврат Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "туризм". Потім отримала ступінь магістра у Вищій школі соціальних і природних наук ім. Вінсента Поля в польському місті Люблін.

Все життя я знала – якщо сама чогось не буду домагатися, ніхто мені не допоможе,

– зазначала Юлія.

Дівчині довелося піти на роботу, щоб могти оплачувати свої рахунки за житло та харчування. "Зайка" поділилася, що найскладнішою вважає той період, коли працювала в Польщі касиром у супермаркеті. Вона тоді не знала польську мову і через технічні труднощі працювала повільно. Цим дратувала покупців.

Учасниця "Холостяка" вважає своє рішення поїхати в Польще незвичним. Тоді вона не лише не знала мову, а й не мала житла. Юлі пощастило знайти дівчину через інтернет, з якою вона й оселилася.

Також красуні доводилося працювати на заводах. Спершу, вона виготовляла пластикові деталі, а потім – фасувала чай і сиропи на фабриці.

Стояла по дві зміни – це 16 годин. Нагадувало шоу "Останній герой",

– пригадала Юля.

Зараз Юлія живе в Україні. Вона працює СММ-менеджеркою та графічною дизайнеркою. Мріє відкрити власну рекламну агенцію.

Джерело: СТБ

Участь в конкурсах краси

Юлія має красиву зовнішність, завдяки якій змогла здобути перемогу на студентському конкурсі краси в Любліні.

У 2019 році вона пройшла у фінал конкурсу "Міс Київ", а також стала фіналісткою "Міс Україна-Всесвіт".

Юлія Бельченко – учасниця конкурсу "Міс Київ-2019": дивіться відео онлайн

Знайомство з "Холостяком", перше побачення та поцілунок

Юлія вирішила взяти участь в 11 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк". На знайомство з Михайлом Заливакою вона прибула в костюмі зайчика. Цим заінтригувала та вразила чоловіка, адже не боялася виглядати безглуздо. Коли дівчина зняла костюм та показала своє обличчя, Михайло був здивований. Він зазначив, що Юлія дуже гарна.

У 2 випуску Михайло запросив Юлю на індивідуальне побачення. Спершу вони разом відправилися на шопінг, де підібрали дівчині вишуканий образ – оксамитову темно-синю мінісукню, яка підкреслила довгі ноги "Зайки". Після цього разом виготовили парні каблучки з гравіюванням.

Їхнє спілкування було відвертим, тому Заливако, не сумніваючись, вручив учасниці троянду.

У 3 випуску Юлія наважилася запросити "Холостяка" на індивідуальне спілкування. Вона зізналася, що вже встигла засумувати, не приховувала переживань та почуттів. Саме з цією дівчиною у Михайла відбувся перший палкий поцілунок на проєкті.