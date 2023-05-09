Фаворитка букмекерів та інші зірки: порядок виступу учасників першого півфіналу Євробачення-2023

9 травня в Ліверпулі розпочинається Євробачення-2023. Цього вечора на сцену вийдуть представники 15 країн, які наживо виконають конкурсні пісні. Вони намагатимуться завоювати любов публіки. У якому порядку виступатимуть конкурсанти – читайте далі.

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.

До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Після грандіозної коронації Чарльза III Велика Британія проводить ще одну масштабну подію, куди з'їхалися прихильники з різних куточків світу. Кого і в якому порядку глядачі побачать у першому півфіналі Євробачення-2023 – дізнавайтеся далі.

Порядок виступів у першому півфіналі Євробачення-2023

Норвегія: Alessandra – Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвія: Sudden Lights – Aijā Португалія: Mimicat – Ai Coraçao Ірландія: Wild Youth – We Are One Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ! Швейцарія: Remo Forrer – Watergun Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna Швеція: Loreen – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More Чехія: Vesna – My Sister's Crown Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha



Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення

Зазначимо, що саме представниця Швеції – Loreen є лідеркою букмекерських прогнозів. Вона вже перемагала на Євробаченні у 2012 році, тепер повернулася і їй пророкують 44% шансів на перемогу.

Наступним йде представник Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha, у якого є 22% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2023.

У першому півфіналі конкурсу голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина. У другому півфіналі – голосуватиме Україна, Велика Британія та Іспанія. Порядок проведення гранд-фіналу буде визначено вранці в п'ятницю, 12 травня, після проведення другого півфіналу.