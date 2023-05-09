Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.

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После грандиозной коронации Чарльза III Великобритания проводит еще одно масштабное событие, куда съехались поклонники из разных уголков мира. Кого и в каком порядке зрители увидят в первом полуфинале Евровидения-2023 – узнайте дальше.

Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2023

  1. Норвегия: Alessandra – Queen of Kings
  2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  4. Латвия: Sudden Lights – Айя
  5. Португалия: Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ирландия: Wild Youth – We Are One
  7. Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ!
  8. Швейцария: Remo Forrer – Watergun
  9. Израиль: Noa Kirel – Unicorn
  10. Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna
  11. Швеция: Loreen – Tattoo
  12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехия: Vesna – My Sister's Crown
  14. Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  15. Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha


Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение

Отметим, что именно представительница Швеции – Loreen является лидером букмекерских прогнозов. Она уже побеждала на Евровидении в 2012 году, теперь вернулась и ей прочат 44% шансов на победу.

Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.