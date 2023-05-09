Евровидение-2023 состоится в Ливерпуле, на арене M&S Bank Arena, которая может вместить 11 тысяч зрителей. Сцену уже открыл король Чарльз III и королева-консорт Камилла. К слову, билеты на конкурс разлетелись как горячие пирожки – менее чем через 2 часа все было продано.

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После грандиозной коронации Чарльза III Великобритания проводит еще одно масштабное событие, куда съехались поклонники из разных уголков мира. Кого и в каком порядке зрители увидят в первом полуфинале Евровидения-2023 – узнайте дальше.

Порядок выступлений в первом полуфинале Евровидения-2023

Норвегия: Alessandra – Queen of Kings Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party) Сербия: Luke Black – Samo Mi Se Spava Латвия: Sudden Lights – Айя Португалия: Mimicat – Ai Coraçao Ирландия: Wild Youth – We Are One Хорватия: Let 3 – Mama ŠČ! Швейцария: Remo Forrer – Watergun Израиль: Noa Kirel – Unicorn Молдова: Паша Parfeni – Soarele si Luna Швеция: Loreen – Tattoo Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More Чехия: Vesna – My Sister's Crown Нидерланды: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight Финляндия: Käärijä – Cha Cha Cha



Порядок выступлений в первом полуфинале / Фото Евровидение

Отметим, что именно представительница Швеции – Loreen является лидером букмекерских прогнозов. Она уже побеждала на Евровидении в 2012 году, теперь вернулась и ей прочат 44% шансов на победу.

Следующим идет представитель Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha, у которого есть 22% шансов одержать победу на Евровидении-2023.

Обратите внимание! В первом полуфинале конкурса будут голосовать Франция, Италия и Германия. Во втором полуфинале будут голосовать Украина, Великобритания и Испания. Порядок проведения гранд-финала будет определен утром в пятницу, 12 мая после проведения второго полуфинала.