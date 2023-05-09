Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.
До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу
Після грандіозної коронації Чарльза III Велика Британія проводить ще одну масштабну подію, куди з'їхалися прихильники з різних куточків світу. Кого і в якому порядку глядачі побачать у першому півфіналі Євробачення-2023 – дізнавайтеся далі.
Порядок виступів у першому півфіналі Євробачення-2023
- Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
- Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвія: Sudden Lights – Aijā
- Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія: Wild Youth – We Are One
- Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
- Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
- Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеція: Loreen – Tattoo
- Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія: Vesna – My Sister's Crown
- Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha
Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення
Зазначимо, що саме представниця Швеції – Loreen є лідеркою букмекерських прогнозів. Вона вже перемагала на Євробаченні у 2012 році, тепер повернулася і їй пророкують 44% шансів на перемогу.
Наступним йде представник Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha, у якого є 22% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2023.