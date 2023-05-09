Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі, на арені M&S Bank Arena, яка може вмістити 11 тисяч глядачів. Сцену вже відкрив король Чарльз III та королева-консорт Камілла. До слова, квитки на конкурс розлетілися як гарячі пиріжки – менш як за 2 години усі було продано.

До теми Євробачення-2023 вже на екранах: онлайн-трансляція першого півфіналу конкурсу

Після грандіозної коронації Чарльза III Велика Британія проводить ще одну масштабну подію, куди з'їхалися прихильники з різних куточків світу. Кого і в якому порядку глядачі побачать у першому півфіналі Євробачення-2023 – дізнавайтеся далі.

Порядок виступів у першому півфіналі Євробачення-2023

  1. Норвегія: Alessandra – Queen of Kings
  2. Мальта: The Busker – Dance (Our Own Party)
  3. Сербія: Luke Black – Samo Mi Se Spava
  4. Латвія: Sudden Lights – Aijā
  5. Португалія: Mimicat – Ai Coraçao
  6. Ірландія: Wild Youth – We Are One
  7. Хорватія: Let 3 – Mama ŠČ!
  8. Швейцарія: Remo Forrer – Watergun
  9. Ізраїль: Noa Kirel – Unicorn
  10. Молдова: Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  11. Швеція: Loreen – Tattoo
  12. Азербайджан: TuralTuranX – Tell Me More
  13. Чехія: Vesna – My Sister's Crown
  14. Нідерланди: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  15. Фінляндія: Käärijä – Cha Cha Cha


Порядок виступів у першому півфіналі / Фото Євробачення

Зазначимо, що саме представниця Швеції – Loreen є лідеркою букмекерських прогнозів. Вона вже перемагала на Євробаченні у 2012 році, тепер повернулася і їй пророкують 44% шансів на перемогу.

Наступним йде представник Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha, у якого є 22% шансів здобути перемогу на Євробаченні-2023.