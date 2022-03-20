Перша Віцеміс України Plus Size відмовилась від титулу і поїхала у Словаччину: що сталось

Регіональна директорка конкурса краси у Дніпропетровській області Олександра-Каталея Кіщенко відмовилась від свого титулу. За її словами, голова конкурсу краси Кристина Ліндеблейд зберегла нейтральну позицію щодо нападу Росії на Україну.

27-річна Олександра-Каталея Кіщенко народилась та виросла у Кривому Розі, зараз евакуювалася до Словаччини. З рідного міста вона виїхала 3 березня і потрапила у місто Скалиця у Словаччині лише через 2 доби. Каже, у дорозі трапилось чимало пригод, проте вона рада, що тепер у безпеці.

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Після роботи регіональною директоркою конкурсу краси "Міс Україна Plus Size" вона згідна на будь-який заробіток: зараз планує працювати на заводі. У Кривому Розі в неї залишилась бабуся, яка відмовилась покидати країну, а також собака та двоє котів.

"Я у безпеці та чекаю оформлення на роботу. Але мій моральний стан не кращає ні на грам. Коли я була в Україні, я боялась за своє життя, зараз я боюсь за життя рідних, які там залишилися. Я досі не позбавилась від фантомних сирен, нічних кошмарів про війну і здобула величезне відчуття провини. Мені важко спілкуватися з друзями, які вирішили залишитися в Україні. Деякі кажуть, що я зрадниця", – каже Олександра.

Зокрема дівчину обурила ситуація з Кристиною Ліндеблейд, головою конкурсу, яка вирішила зберегти нейтральну позицію щодо війни Росії з Україною. Через це вона відмовилась від свого титулу – першої Віцеміс.

Кристина сказала, що вона аполітична... На мій погляд, це найнижчий та найганебніший вчинок. Який тут може бути нейтралітет? Я не хочу бути обличчям цього конкурсу та підтримувати вбивць, тому я відмовилась від титулу,

– розповідає дівчина.



Олександра-Каталея Кіщенко відмовилась від титулу першої Віцеміс України Plus Size / Фото з інстаграму