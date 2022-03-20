27-летняя Александра-Каталея Кищенко родилась и выросла в Кривом Роге, сейчас эвакуировалась в Словакию. Из родного города она выехала 3 марта и попала в город Скалица в Словакии только через 2 дня. Говорит, в дороге произошло немало приключений, однако она рада, что теперь в безопасности.

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После работы региональным директором конкурса красоты "Мисс Украина Plus Size" она согласна на любой заработок: сейчас планирует работать на заводе. В Кривом Роге у нее осталась бабушка, которая отказалась покидать страну, а также собака и два кота.

"Я в безопасности и жду оформления на работу. Но мое моральное состояние не лучше ни на грамм. Когда я была в Украине, я боялась за свою жизнь, сейчас я боюсь за жизнь родных, которые там остались. Я до сих пор не избавилась от фантомных сирен , ночных кошмаров о войне и получила огромное чувство вины. Мне тяжело общаться с друзьями, которые решили остаться в Украине. Некоторые говорят, что я предательница", – говорит Александра.

В частности, девушку возмутила ситуация с Кристиной Линдеблейд, главой конкурса, которая решила сохранить нейтральную позицию по войне России с Украиной. Поэтому она отказалась от своего титула – первой Вицемис.

Кристина сказала, что она аполитичная... На мой взгляд, это самый низкий и позорный поступок. Какой здесь может быть нейтралитет? Я не хочу быть лицом этого конкурса и поддерживать убийц, поэтому отказалась от титула,

– рассказывает девушка.