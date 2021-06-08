Перш ніж назвати доньку: принц Гаррі просив у Єлизавети II благословення

Новонароджена донька принца Гаррі та Меган Маркл дивним чином викликала безліч суперечок у пресі. Підозрюють, що Єлизавета II не задоволена, що правнука носить її прізвисько. Однак стало відомо, що герцог просив благословення у бабусі.
Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати доньку на честь бабусі та прабабусі – Лілібет Діана. Вважалося, що королеві не сподобається цей задум, однак тепер стали відомі інші деталі.
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Принц Гаррі просив у королеви благословення
Друг герцога Сассекського повідомив, що принц Гаррі не міг не запитати у королеви її думки чи попросити благословення, що він і зробив.
Він дуже любить і поважає свою бабусю. Для Гаррі ці два імені дуже важливі й значущі,
– повідомив товариш Гаррі.
Лілібет – це сімейне прізвисько королеви Єлизавети II. Вона не могла вимовити своє ім'я повністю, коли була маленькою, а згодом скорочена версія ім'я стала в родині популярною. Та так принцесу, а згодом королеву називали не всі – тільки найближчі. Примітно, що записку на труні принца Філіпа Єлизавета підписала прізвиськом Лілібет.
Зазначимо, що принцові Гаррі й раніше подобалося таке ім'я. На одному зі світських заходів він зустрів дівчинку Лілі. Тоді чоловік запитав, як вона пише своє ім'я – з "і" чи "у" наприкінці.
Принц Гаррі та Меган Маркл вшанували честь й іншої бабусі – Дорії Регланд. У дитинстві вона називала Меган Квіткою, що перегукується з ім'ям новонародженої.
Резонанс навколо імені дитини Меган і Гаррі
- Одна з королівських експерток заявила, що королева не буде рада тому, що її прізвисько, яке також було особливим для герцога Единбурзького, використали у такий спосіб. Вона пригадала й інтерв'ю подружжя, де вони часто звинувачували монаршу родину.
- Журналіст Афуа Адом натомість вважає, що Єлизавета II не буде страждати через таке ім'я правнучки. Він наголосив, що вибір імені для доньки могло бути кроком для примирення сімей.
- Телеведучий та критик сім'ї Меган і Гаррі – Пірс Морган – сказав, що рішення пари використати прізвисько королеви для своєї дочки було "іронічним". На його думку, подружжя витратило тижні, аби "розгромити королівську сім'ю і монархію".