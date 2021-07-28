Періс Гілтон спростувала чутки про вагітність

Днями у мережі з'явилася інформація про те, що 40-річна співачка Періс Гілтон вагітна первістком. Світська левиця у своєму подкасті спростувала ці чутки. Вона додала, що хотіла б, щоб це сталося після весілля.

Прихильники знаменитості почали засипати її привітаннями з вагітністю, тому вона вирішила зробити офіційну заяву.

До теми 40-річна Періс Гілтон вагітна первістком, – ЗМІ

Періс Гілтон про вагітність

Артистка спростувала чутки про вагітність в новому епізоді свого подкасту This Is Paris, який назвала "Я вагітна?". Гілтон заявила, що вона не може дочекатися, коли у 2022 році вперше стане мамою.

Я буду вагітна після весілля. Не можу дочекатися, коли в мене будуть діти після весілля, у 2022 році. Зараз готуюся до церемонії та знімаю документальний фільм,

– сказала Періс.

Вона додала, давно мріє про сім'ю та дітей. У 2020 році зірка заморозила яйцеклітини, а потім почала підготовку до штучного запліднення. Гілтон зробила це тому, що хоче стати мамою близнюків – хлопчика і дівчинки. За допомогою екстракорпорального запліднення вона може бути впевнена в тому, що народяться саме вони.

Батьком майбутніх дітей стане наречений виконавиці Картер Руем. Наразі пара готується до пишного весілля. Періс Гілтон знімає реаліті-шоу, в якому покаже Paris in Love підготовку до гучного святкування.