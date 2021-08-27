Періс Гілтон з'явилась на обкладинці глянцю в мінісукні за 56 тисяч гривень

У розпал підготовки до весілля Періс Гілтон встигає знімати реаліті-шоу та фотографуватися для обкладинок модних глянців. Світська левиця прикрасила новий номер Harper's Bazaar Thailand, для якого позувала в ефектних сукнях.

40-річна Періс Гілтон ніколи не зраджує своєму гламурному та спокусливому стилю. Не дивно, що на обкладинці Harper's Bazaar Thailand вона з'явилась у мінісукні від турецького бренду Haleia, який одягає зірок на червоні доріжки.

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Вбрання світської левиці ніжно-рожеве, з пікантним декольте та рюшами на плечах і спідниці. Рукава в сіточку та зона нижче грудей інкрустована кристалами. Відтак, образ блискучий і кокетливий – все, як любить Періс Гілтон.

Зважаючи на те, що найдорожча сумка в гардеробі зірки коштує 65 тисяч доларів, сукню вона обрала недешеву. Мінівбрання коштує 2 100 доларів – понад 56 тисяч гривень.

Періс Гілтон у сукні за 56 тисяч гривень / Фото Harper's Bazaar Thailand

Автором ефектної обкладинки став фотограф з Перу Жак Бурга. На особистій сторінці в інстаграмі він оприлюднив ще один фантастичний кадр зі зйомки для Harper's Bazaar Thailand.

На ньому Періс Гілтон позувала в сліпучо-блискучій сукні довжини ультраміні. Вбрання з довгими рукавами та закритим декольте вона доповнила широким чорним поясом і щільними колготками. Лаковані туфлі з камінням довершили бездоганний аутфіт світської діви, а дзеркала, серед яких вона позувала, додали шарму.

у новій фотосесії Періс Гілтон позувала з заручальною каблучкою , вартість якої оцінюють у два мільйони доларів. Так, знаменитість не втратила нагоду похизуватися перснем з 15 діамантами.

Періс Гілтон для Harper's Bazaar Thailand / Фото з інстаграму Жака Бурги