Періс Гілтон показала обличчя без косметики: рідкісне фото

40-річна світська левиця Періс Гілтон вразила 14-мільйонну аудиторію шанувальників. Зірка наважилася сфотографуватися без косметики та показала обличчя великим планом.
Спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів похизувалася натуральною красою. Періс Гілтон вперше за довгий час зробила селфі не у розкішному вбранні від преміальних будинків мод, а у повсякденному образі.
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У кадрі вона постала у темному топі та сірій олімпійці, яку залишила розстебнутою. Волосся зваблива білявка зібрала у пучок. Періс Гілтон змила всю косметику, подякувавши косметологу за м'яку шкіру. Її фото без макіяжу – це справжня рідкість, тому воно викликало фурор у мережі та зібрало мільйон лайків.
Без макіяжу. Немає кращого відчуття, ніж свіже обличчя. Моя шкіра настільки м'яка,
– поділилася Періс Гілтон.
Хто з зірок показував обличчя без косметики
- Українська ведуча Катя Осадча часто позує без косметики. Днями зірка захопила ніжним образом у білому кардигані, сфотографувавшися на тлі нарцисів.
- Співачка Джамала також показувала, як виглядає в повсякденному житті без макіяжу та фільтрів.
- Не так давно модель і блогерка Кайлі Дженнер демонструвала кадри у спокусливому бікіні та без косметики.
- 54-річна українська акторка Ольга Сумська також показала обличчя без косметики на прохання прихильників.