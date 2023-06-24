Стівен Кінг емоційно відреагував на можливий заколот у Росії: "Путін посіяв вітер"

Стівен Кінг відреагував на новини в Росії про те, що Пригожин готує військовий заколот проти кремлівського диктатора. Письменник вважає, що Путін сам своїми діями призвів до цього, тож має зараз проблеми.

Популярний письменник Стівен Кінг, який активно підтримує Україну, теж не зміг пропустити останні новини про переворот у Росії. Він відреагував у своєму Твітері.

До теми "Це почалося, бо Козловський пішов у ЗСУ": зірки кумедно реагують на заколот Пригожина у Росії

На його думку, Путін сам у цьому винен.

Путін посіяв вітер. Тепер він має пожинати буревій. Слава Україні!,

– написав Стівен Кінг.

Нагадаємо, що Стівен Кінг відкрито підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, на початку війни письменник висловив підтримку, одягнувшись у символічну футболку. На ній було написано гасло I stand with Ukraine.

А в квітні Стівен закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні. У своїх соцмережах письменник написав символічний допис на підтримку України.

До теми Наступні 24 години для Путіна будуть критичними, – CNN

Що відомо про переворот у Росії: коротко