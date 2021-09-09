Перевернулися з ніг на голову, – MamaRika про стосунки з чоловіком після народження сина

Відома українська співачка MamaRika зізналась, що її стосунки з чоловіком зазнали чималих змін після появи на світ маленького сина. Вона розповіла, що пара часто конфліктує.

Союз успішної української співачки MamaRika та гумориста й ведучого Сергія Середи завжди був доволі бурхливим. Місяць тому зірки стали батьками, а тому їхні стосунки різко змінилися.

Цікаво MamaRika показала чуттєві фото з пологів, яких раніше не було в мережі

MamaRika про стосунки з чоловіком

Виконавиця поділилась, що тема відносин з Сергієм цікавить не тільки прихильників, але й саме подружжя. Адже після появи спільного первістка все "перевернулося з ніг на голову".

Звичайно, як і всі батьки, ми без тями закохані у сина, але зараз поняття "ми" стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати,

– поділилась співачка.

MamaRika зауважила, що як новоспеченим батькам їм не вистачає часу на те, щоб провести час наодинці з самими собою. Про те, що потрібно проводити час ще й удвох – нема й мови.

"Саме усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей – це потужний удар по тих "двох", якими ми були ще місяць тому…" – вважає зірка.

Чи сваримося ми? Так, само собою, і буває гаряче так, що я грожуся взяти назад свою фамілію. Тут не прослідкуєш, хто перший витягує сокиру війни, частенько я перегинаю,

– зізналась артистка.

Знаменитість наголосила, що їм вдається виходити з цих мікрокриз попри все. Для цього в MamaRika є свій "рецепт" – обійнятися, все відпустити й знайти хоч би хвилину для "двох", навіть якщо ці "двоє" дуже змінилися.



MamaRika з чоловіком / Фото з інстаграму MamaRika

Зазначимо, що сварки переслідували пару ще тоді, коли співачка була вагітною. Вона розповідала, що в одну ніч MamaRika та Сергій влаштували "розбір польотів". Тоді зірка наголосила, що конфлікти – не доказ того, що в родині щось не так.

Текст публікації MamaRika

Відносини із Сергієм після народження сина…

Ця тема цікавить не тільки вас, народ, але і нас теж, тому що після появи маленького мужичка все однозначно перевернулося з ніг на голову. Звичайно, як і всі батьки, ми без тями закохані у сина, але зараз поняття "ми" стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати.

Ну, по-перше, дитина займає 99% нашого часу, і це конкретно давить на психіку. В результаті ми менше часу проводимо разом у всіх сенсах (якщо ви розумієте, про що я). Та тут навіть банально побути на одинці із собою не вдається – єдиний варіант – це заникатися в ванній і тупо дивитися в стелю. Хоча я і цього собі дозволити не можу – б'юті-рутина за графіком. Це знаєте, коли в одній руці масажер для дупи, в другій зубна щітка, у третій брязкальце.

По-друге, саме усвідомлення того, що ти більше собі не належиш, і малявка керує життям двох дорослих людей – це потужний удар по тих "двох", якими ми були ще місяць тому…

Чи сваримося ми? Так, само собою, і буває гаряче так, що я грожуся взяти назад свою фамілію. Тут не прослідкуєш, хто перший витягує сокиру війни, частенько я перегинаю (про свій моральний стан, мабуть, напишу окремий пост – тут все взагалі заплутано).

Що ж стосується нас, і як виходити із мікрокриз, тут все просто:

Головне вчасно обійняти свою половину, згадати хто ви один одному, і відпустити все. Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було пекельно важко, кайфувати від всього, що відбувається, і таки знаходити цю хвилинку для "двох", нехай і вже зовсім інших…