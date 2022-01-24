Перестала зі мною спілкуватись, – Тоня Матвієнко зізналась, що мала складні стосунки з донькою

24 січня 2022 , 15:09
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Джерело:

Телеканал LIVE

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилась відвертим зізнанням про стосунки зі старшою донькою. Вона розповіла, як після її участі в "Голосі країни" відносини погіршились.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з дорослою донькою. Вона зізналась, що в один момент відносини значно погіршились.

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Тоня Матвієнко про стосунки з донькою

За словами виконавиці, зірка не могла приділяти достатньо часу Уляні тоді, коли потрапила на вокальний конкурс "Голос країни". 

"Це був 2011 рік, я потрапила на шоу "Голос країни", уже була три роки розлучена зі своїм чоловіком. І мені довелося обирати – тоді на першому місці була професія, концерти, шоу. І мені не вистачало часу на Уляну. Та сім'я її підтримала, сім'я чоловіка, і навіть дійшло до того, що Уляна сказала: "Я йду від тебе, буду жити в тата", – зізналась Тоня Матвієнко.

Тоді знаменитості здалось, що комунікація з донькою втрачена. Але все стало налагоджуватися тоді, коли Тоня завагітніла вдруге.

Я можу сказати, що втратила тоді Уляну. Вона взагалі майже перестала зі мною спілкуватися. Тоді була трагедія в моєму житті. Зараз усе добре. Вона повернулася до мене жити, коли дізналася, що я в положенні й стану вдруге мамою,
– зазначила Тоня Матвієнко.


Тоня Матвієнко з доньками / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Перша донька Тоні Матвієнко

  • Українська співачка завагітніла вперше доволі рано – у 16 років, а мамою стала у 17. Вона народила Уляну від бойфренда, який був старший від Тоні на 6 років. Тоді Тоня Матвієнко також була змушена вийти за нього заміж.
  • Співачка розповідала, що її рідні по-різному реагували на ранню вагітність. Мама, Ніна Матвієнко, була дуже рада почути таку новину, тоді як батько був обурений. Він викрикнув доньці "догулялась", але потім заспокоївся та обійняв.
  • Навесні минулого року Тоня Матвієнко знялась у вишуканій фотосесії з двома доньками. Вона постала на обкладинці Viva! з 5-річною Ніною та 22-річною Уляною.
Автор: Марія Касій