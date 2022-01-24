Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з дорослою донькою. Вона зізналась, що в один момент відносини значно погіршились.
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Тоня Матвієнко про стосунки з донькою
За словами виконавиці, зірка не могла приділяти достатньо часу Уляні тоді, коли потрапила на вокальний конкурс "Голос країни".
"Це був 2011 рік, я потрапила на шоу "Голос країни", уже була три роки розлучена зі своїм чоловіком. І мені довелося обирати – тоді на першому місці була професія, концерти, шоу. І мені не вистачало часу на Уляну. Та сім'я її підтримала, сім'я чоловіка, і навіть дійшло до того, що Уляна сказала: "Я йду від тебе, буду жити в тата", – зізналась Тоня Матвієнко.
Тоді знаменитості здалось, що комунікація з донькою втрачена. Але все стало налагоджуватися тоді, коли Тоня завагітніла вдруге.
Я можу сказати, що втратила тоді Уляну. Вона взагалі майже перестала зі мною спілкуватися. Тоді була трагедія в моєму житті. Зараз усе добре. Вона повернулася до мене жити, коли дізналася, що я в положенні й стану вдруге мамою,
– зазначила Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко з доньками / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко
Перша донька Тоні Матвієнко
- Українська співачка завагітніла вперше доволі рано – у 16 років, а мамою стала у 17. Вона народила Уляну від бойфренда, який був старший від Тоні на 6 років. Тоді Тоня Матвієнко також була змушена вийти за нього заміж.
- Співачка розповідала, що її рідні по-різному реагували на ранню вагітність. Мама, Ніна Матвієнко, була дуже рада почути таку новину, тоді як батько був обурений. Він викрикнув доньці "догулялась", але потім заспокоївся та обійняв.
- Навесні минулого року Тоня Матвієнко знялась у вишуканій фотосесії з двома доньками. Вона постала на обкладинці Viva! з 5-річною Ніною та 22-річною Уляною.