Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла про стосунки з дорослою донькою. Вона зізналась, що в один момент відносини значно погіршились.

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Тоня Матвієнко про стосунки з донькою

За словами виконавиці, зірка не могла приділяти достатньо часу Уляні тоді, коли потрапила на вокальний конкурс "Голос країни".

"Це був 2011 рік, я потрапила на шоу "Голос країни", уже була три роки розлучена зі своїм чоловіком. І мені довелося обирати – тоді на першому місці була професія, концерти, шоу. І мені не вистачало часу на Уляну. Та сім'я її підтримала, сім'я чоловіка, і навіть дійшло до того, що Уляна сказала: "Я йду від тебе, буду жити в тата", – зізналась Тоня Матвієнко.

Тоді знаменитості здалось, що комунікація з донькою втрачена. Але все стало налагоджуватися тоді, коли Тоня завагітніла вдруге.

Я можу сказати, що втратила тоді Уляну. Вона взагалі майже перестала зі мною спілкуватися. Тоді була трагедія в моєму житті. Зараз усе добре. Вона повернулася до мене жити, коли дізналася, що я в положенні й стану вдруге мамою,

– зазначила Тоня Матвієнко.



Тоня Матвієнко з доньками / Фото з інстаграму Тоні Матвієнко

Перша донька Тоні Матвієнко