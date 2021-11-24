У перервах між підготовкою до "Міс Світу": як Олександра Яремчук відпочиває у Пуерто-Рико

"Міс Україна" Олександра Яремчук не так давно прилетіла до Пуерто-Рико, де в грудні пройде конкурс "Міс Світ". У перервах між підготовкою до конкурсу дівчина насолоджується краєвидами острова.

Днями переможниця конкурсу "Міс Україна" Олександра Яремчук опублікувала нові фото з Пуерто-Рико. Там дівчина готується до престижного конкурсу краси "Міс Світ".

Дивіться також "Міс Україна 2021" Олександра Яремчук полетіла в Пуерто-Рико: фото красуні з аеропорту

Фото Олександри Яремчук з Пуерто-Рико

Та у перервах між підготовкою дівчина ходить на пляж, де засмагає, купається в океані та насолоджується краєвидами. Олександра показала світлини, як позує на тлі пальм.

Для відпочинку дівчина одягнула трендовий купальник блакитного кольору, що закцентував на фігурі. Образ вона доповнила сонцезахисними окулярами.

Олександра Яремчук розпустила і вирівняла пишне волосся. На обличчі вона зробила легкий макіяж, що підкреслив природну красу.



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини



Олександра Яремчук / Фото з інстаграму дівчини

Шанувальники засипають дівчину компліментами у коментарях під фото:

"Краса";

"Шикарна фігура";

"Бажаю тобі перемоги";

"Лялечка";

"Купальник божественний";

"Вирізняється з поміж інших натуральною красою та щирістю. Красуня".