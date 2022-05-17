Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra розповіли, чи гастролюватимуть на підтримку армії
Переможці Євробачення-2022 вже повернулися з Італії. Незабаром Kalush Orchestra вирушать в тур європейськими містами, щоб зібрати кошти на підтримку армії.
Kalush Orchestra дали пресконференцію у Львові. Оскільки для виступу на Євробаченні музиканти мали дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон, то після фіналу повернулися в Україну. Та, схоже, що скоро вони знову відправляться в Європу.
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Kalush Orchestra про гастролі в Європі
Чимало українських артистів виступають у різних країнах світу та збирають кошти для України. Перед Євробаченням Kalush Orchestra також дали декілька концертів за кордоном і після перемоги знову планують зробити це.
Скоро артисти вирушать в тур, де збиратимуть кошти для ЗСУ. Оскільки після перемоги на Євробаченні в Kalush Orchestra з'явилося багато шанувальників в різних країнах, то музиканти не хочуть втрачати шансу допомогти нашим військовим.
Скоро оголосимо, в яких містах виступатимемо. На кожному виступі ми збиратимемо кошти на підтримку армії, а також на рахунки офіційних фондів,
– сказав Олег Псюк.
Олег Псюк про гастролі: дивіться відео онлайн
У фіналі Євробачення-2022 глядачі 28 з 39 країн віддали представникам України найвищі бали – 12. Це абсолютний рекорд за весь час існування пісенного конкурсу. Загалом від глядачів Kalush Orchestra отримали 439 балів з 480 можливих. У підсумку з балами від суддів вийшов 631 бал, з яким гурт з Калуша посів перше місце.
Українські зірки гастролюють за кордоном
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